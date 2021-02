La spesa da Bennet è davvero ridotta ai minimi, grazie alla presenza di un nuovissimo volantino che punta a soddisfare le esigenze degli utenti, portando con sé sconti mirati su alcuni dei migliori prodotti in circolazione, appartenenti anche alla fascia alta del mercato.

La campagna è attiva fino ai primi giorni di marzo sull’intero territorio nazionale, senza distinzioni o limitazioni particolari. Gli acquisti non possono essere completati online sul sito ufficiale, ma dall’altro lato della medaglia le scorte non rappresentano un problema, sarà possibile recarsi anche verso gli ultimi giorni di validità per effettuare l’ordine. Il Tasso Zero appare essere alla portata di tutti, solo nel momento in cui si supererà una determinata soglia minima di spesa.

Bennet: i prezzi e le migliori offerte

Gli interessati al volantino Bennet potranno iniziare con l’acquistare un Apple iPhone 12, uno smartphone estremamente interessante tramite il quale raggiungere prestazioni decisamente superiori alle aspettative, e da consigliare a tutti gli amanti del brand. Il prezzo non è scontatissimo, lo dobbiamo ammettere, ma data la recente comparsa sul mercato italiano, non potevamo sicuramente aspettarci diversamente; ad ogni modo è possibile acquistarlo a 899 euro.

Se invece foste interessati ad un prodotto con sistema operativo Android, allora dovete scegliere il Samsung Galaxy A51, proposto a 219 euro, e dotato di discrete prestazioni complessive. Il volantino Bennet punta a scontare anche altri dispositivi di differenti categorie merceologiche, se volete scoprirli dovete aprire le pagine sottostanti.