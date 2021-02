Nell’ultimo periodo si è molto discusso di quelli che sono i problemi legati alla sicurezza e alla privacy dei più piccoli durante l’utilizzo dei social network: basti pensare a TikTok.

YouTube è uno di quei servizi che sin dalla sua nascita richiede che gli utenti abbiano almeno 13 anni: per i più piccoli è stato creato YouTube Kids, che offre un’esperienza più sicura. Inoltre, d’ora in poi i genitori avranno più controllo sui propri figli. Ecco i dettagli.

YouTube è sempre più attenta ad adolescenti e preadolescenti

Il colosso Google ha recentemente annunciato ulteriori funzionalità legate alla sicurezza: nei prossimi mesi, verrà lanciata in beta una nuova tipologia di account “supervisionato“, che consentirà ai genitori di modificare le impostazioni relative ai contenuti visualizzabili da adolescenti e preadolescenti. I genitori potranno scegliere diverse opzioni.

La prima è Esplora, destinata a bambini dai 9 anni in su (circa), che possono quindi abbandonare YouTube Kids. Troveremo anche Esplora Altro, per 13 anni in su, consente di visualizzare più contenuti rispetto ad Esplora, come anche live streaming. Infine Gran Parte di YouTube, ovvero impostazione che comprende la quasi totalità di video su YouTube, ad eccezione di quelli con contenuti soggetti a limiti di età.

Il tutto sarà comunque integrato in Google Family Link, l’app per la gestione del parental control del colosso di Mountain View. Purtroppo non si conoscono le tempistiche di tutto questo, ma per maggiori informazioni vi rimandiamo alla pagina ufficiale del blog Google.