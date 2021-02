Expert non si ferma più e continua a convincere il pubblico italiano con sconti mirati su tantissimi prodotti di tecnologia generale, proponendoli a prezzi sempre più bassi ed interessanti, senza dover minimamente rinunciare alla qualità generale.

Gli acquisti non portano il cliente a dover sottostare a limitazioni o vincoli particolari, sarà possibile accedere agli stessi identici prezzi nei vari punti vendita in Italia, ma anche direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Seguendo questa seconda strada, è importante comunque sapere che la spedizione presso il proprio domicilio sarà sempre a pagamento, indipendentemente dalla cifra effettivamente spesa.

Expert: gli sconti del volantino non hanno rivali

Il prodotto maggiormente interessante dell’intero volantino Expert è sicuramente rappresentato dallo Xiaomi Mi 10T, uno smartphone nato per soddisfare le esigenze dell’utente che non vuole spendere troppo, ed in parallelo vuole ugualmente godere di prestazioni all’avanguardia. Il suo prezzo è di soli 399 euro, il giusto compromesso per mettere le mani su un ampio display da oltre 6,5 pollici ed un comparto fotografico guidato da un componente da ben 64MP.

Gli altri modelli in promozione da Expert rientrano in fasce ancora inferiori, non mancano difatti Xiaomi Redmi 9AT, Realme 7 Pro, Motorola G9 Play, Xiaomi Redmi Note 9, Oppo A15 o similari, tutti in vendita a meno di 299 euro con garanzia di 24 mesi ed in versione no brand.

Il volantino lo abbiamo riassunto per comodità direttamente nelle pagine sottostanti, ricordandovi che sarà valido sia online che in negozio.