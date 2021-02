Nuovo esponente della famiglia Reno5 di OPPO sul tavolo, questa volta con un cognome fino ad ora sconosciuto. Sapevamo che i terminali della serie F e anche quelli della serie Z, ma ora il produttore cinese ha messo in circolazione una nuova sotto-line all’interno del suo catalogo: l’OPPO Reno5 K arriva .

Troviamo somiglianze tra questo modello e il Reno5 che dà il nome a questa generazione della gamma, sebbene ci siano anche delle differenze. Ad esempio la presenza di un cervello prodotto da Qualcomm, uno Snapdragon 750G che è garanzia di potenza ed economia energetica. Ma Reno5 K è più di questo, vi diciamo tutto al riguardo.

Snapdragon 750G e fino a 12 GB di RAM

ll nuovo OPPO Reno5 K arriva con un processore prodotto da Qualcomm, lo Snapdragon 750G che porta 5G e ricarica rapida, e che funziona anche a 2.2GHz. Come supporto grafico, la GPU Adreno 619 e come supporto memoria avremo due versioni del telefono in vendita: 8 GB / 128 GB nella sua versione più modesta e 12 GB / 256 GB nella più potente. Senza microSD, che OPPO non monta frequentemente.

Per lo schermo, OPPO opta per la tecnologia OLED in un pannello da 6,43 pollici con risoluzione 20: 9 FullHD + , che si traduce in 2.400 x 1.080 pixel per l’utente. Questo pannello si aggiorna a 90Hz (180Hz sul pannello a sfioramento) e offre 750 nit di luminosità massima e un contrasto di 1.000.000: 1. Inoltre, nasconde il lettore di impronte digitali sotto di esso.

Veniamo alla fotografia e qui abbiamo una fotocamera frontale da 32 megapixel con obiettivo f / 2.4 e una fotocamera posteriore quadrupla, ovvero: 64 megapixel f / 1.7 per il principale, 8 megapixel f / 2.2 per il super grandangolare, 2 megapixel f / 2.4 per la macro e 2 megapixel monocromatica con obiettivo f / 2.4 per le letture di profondità.

Sulla batteria, i opta OPPO Reno5 K per una doppia batteria 4.300 mAh con ricarica rapida di niente di più e niente di meno che 65W . Reno5 K arriva con Android 11 in esecuzione sotto ColorOS 11.1 e con doppia SIM 5G / 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.1, GPS, jack per cuffie e porta USB di tipo C per la ricarica e il trasferimento di file.