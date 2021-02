In questo anno di pandemia molti di noi avranno fatto scorpacciata di contenuti su Netflix. Ne abbiamo visti così tanti tra film, serie TV, contenuti animati che ormai l’algoritmo ha iniziato a suggerirci cose a caso perché non sa più cosa proporci. Da questo punto di vista la funzione di ricerca torna utile, ma anche in quel caso ci vengono proposte cose dalla dubbia qualità.

Per cercare meglio tra i genere c’è una funzione poco conosciuta. Nel momento in cui stiamo utilizzando Netflix da computer, o comunque da un browser, e andiamo su genere noteremo che nell’URL è presente un numero. Questo numero non è randomico, ma corrisponde a un precisa categoria.

Ci sono una moltitudine di codici diversi che una volta scoperti possono rivoluzionare la ricerca di contenuti sulla piattaforma di Netflix. Ce ne sono veramente e tanti che se messi manualmente nel suddetto URL al posto delle xxx, https://www.netflix.com/browse/genre/xxxx, apriremo un nuovo mondo.

Netflix e la lista segreta

Questo il link alla lista completa. Per dire, non è diviso solo per singoli generi come Thriller, Azione o Avventura, ma è più profondo. Per esempio ci sono film divisi specificatamente per una fascia di età, come da 0 a 2 anni o da 8 a 10. Ci sono anche i sottogeneri, come per Horror che a sua volta avrà divisione come Mostri o Zombie. Ci sono persino divisione per attori o registi. Solo a sfogliare la lista potrebbe venirvi voglia di guardare qualcosa. Purtroppo molte di queste liste funzionano solo per la versione statunitense, ma altre invece si. Eccone alcune: