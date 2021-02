Se hai un account Netflix È possibile che tu abbia più utenti in modo che ogni membro della casa abbia il proprio e, in questo modo, che la piattaforma dia consigli il più precisi possibile. Se si desidera stabilire serrature in uno di essi, è possibile ottenerlo in modo semplice come spiegheremo.

Con questo, quello che ottieni è che la persona che entra con l’utente in questione, ogni volta che vuole fare qualcosa di importante durante la visione di film e video, chiede il PIN numero che viene fornito come passerella. Così, ad esempio, se sei un bambino ed è stata stabilita un’età massima per poter fruire dei contenuti, se inserisci il numero specifico di quattro cifre, non potrai farlo. Quindi una sicurezza in più che è sempre positiva.

Aggiungi un PIN agli utenti Netflix

Questo può essere fatto con tutti i membri nell’account che hai, purché tu ne conosca la password (altrimenti non sarà possibile stabilire un PIN, cosa che viene fatta per impedire che i più piccoli facciano una grazia la casa o per evitare una bella vendetta). Il punto è che la prima cosa che devi fare è aprire il client web Netflix, poiché non è possibile eseguire il processo corrispondente dall’applicazione per dispositivi mobili.

Ora devi effettuare il login con il tuo nome utente e password e, dopo averlo fatto, nell’area in alto a destra vedrai un’icona che rappresenta il tuo account. Cliccaci sopra e nel menu a tendina che compare devi utilizzare l’opzione Fattura . Tra le opzioni che vedrai a schermo, cerca la sezione chiamata Profilo e controllo genitori. Ora è quando devi scegliere l’utente che desideri proteggere e utilizzare la data che si trova appena a destra del suo nome (punta verso il basso e, quando lo usi, compaiono diverse opzioni).

Fare clic sul collegamento Modifica nella sezione Blocco profilo e quindi immettere nuovamente la password dell’account. Fatto ciò, puoi impostare il PIN che desideri nelle diverse opzioni esistenti per lasciare tutto esattamente come desideri. A proposito, potresti dover scrivere il codice un paio di volte. In questo modo conferma e avrai finito e l’utente avrà ora la nuova configurazione che sicuramente ti aiuterà a non commentare eccessi da parte di nessuno. Come vedi, tutto è davvero semplice e, soprattutto, completamente reversibile se lo desideri.