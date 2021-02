Le offerte Expert portano con sé prezzi veramente pazzeschi e pensati per soddisfare le esigenze della maggior parte degli utenti, sia coloro che vogliono godere di prodotti estremamente costosi, sia chi invece punta ad una serie di smartphone decisamente più economica.

Il volantino riparte da dove si era fermato, quindi disponibilità dei prezzi bassi sia in negozio che direttamente online, con possibilità di ricevere la merce al domicilio, ma pagando le spese di spedizione, nonché Tasso Zero. Quest’ultimo potrà essere richiesto solo nel momento in cui si supereranno i 199 euro di spesa, sarà necessario presentare le buste paga dei mesi precedenti, e dovrà essere approvato dalla finanziaria.

Expert: quante offerte speciali con prezzi bassi

Il volantino Expert cerca di soddisfare il maggior numero di utenti, sono infatti disponibili i nuovissimi Samsung Galaxy S21, freschi di lancio sul mercato, ma con prezzi che si avvicinano pericolosamente ai listini, per passare poi verso le migliori occasioni della fascia media.

Tra queste spicca sicuramente lo Xiaomi Mi 10T, uno smartphone con display da 6,5 pollici e fotocamera posteriore principale da 64 megapixel, affiancato da un ottimo processore, tutto ad un prezzo che non supera i 399 euro di spesa effettivi.

Le altre occasioni da non mancare sono applicate su prodotti ancora più economici, quali sono ad esempio Xiaomi Redmi Note 9, Realme 7 Pro, Xiaomi Redmi 9AT o Oppo A15, i cui prezzi non andranno oltre i 299 euro. Maggiori dettagli ed informazioni in merito al volantino Expert li potete trovare nel nostro articolo.