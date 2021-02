Con lo Sconto IVA di Trony non si scherza assolutamente, gli utenti sono ben felici di avere la possibilità di mettere le mani su prodotti decisamente ribassati rispetto al listino originario, senza essere costretti a limitare la scelta a determinati prodotti o modelli.

Il volantino risulta essere attivo fino al 28 febbraio 2021 in ogni singolo punto vendita in Italia, senza distinzioni particolari o limitazioni da segnalare. Gli acquisti non sono effettuabili online sul sito, come sempre accade in situazioni di questo tipo; le scorte, al contrario, non sono limitate e permetteranno quindi di accedervi a tempo indeterminato.

Trony: nuove offerte con i prezzi più bassi del mese

Le offerte del volantino Trony sono decisamente superiori alle aspettative, proprio perché non pongono particolari limitazioni all’immaginazione degli utenti, per accedere allo sconto IVA non è assolutamente necessario sottostare ad alcun vincolo particolare, basterà infatti recarsi in negozio e scegliere praticamente ciò che si vuole.

Quando si giungerà in cassa, gli addetti provvederanno a scontare l’intero ammontare del 18,03%, portando la riduzione immediatamente sullo stesso scontrino (non viene richiesto un acquisto successivo, per intenderci). Se pensavate di poter ricevere uno sconto del 22%, sappiate che vi stavate sbagliando, poiché l’IVA non viene applicata al valore finale che vedete sul cartellino, ma ad un listino inferiore; di conseguenza, quando scorporata avrà una incidenza minore dei punti percentuali della stessa.

I dettagli dell’ottima campagna promozionale di Trony sono raccolti direttamente nelle pagine che potete trovare inseriti qui sotto.