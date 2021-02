La settimana di Amazon si apre con una serie di sconti su TV QLED e soundbar a marchio Samsung, acquistabili a prezzi inferiori rispetto ai prezzi di listino. Vediamo quali sono le promozioni.

Sconti TV QLED e soundbar Samsung

Samsung TV QE55Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 55 “, con Alexa integrato, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Amazon Exclusive [Classe di efficienza energetica A +]: 659 Euro

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55 “, con Alexa integrato, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Amazon Exclusive [Classe di efficienza energetica A]: 829 Euro

Samsung TV QE55Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 55 “, con Alexa integrato, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Amazon Exclusive [Classe di efficienza energetica A]: 999 Euro

Samsung TV QE75Q64TAUXZT Serie Q60T Modello Q64T QLED Smart TV 75 “, con Alexa integrato, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Titan Grey, 2020, Amazon Exclusive [Classe di efficienza energetica A +]: 1.349 Euro

Samsung TV QE75Q74TATXZT Serie Q70T Modello Q74T QLED Smart TV 75 “, con Alexa integrato, Ultra HD 4K, Wi-Fi, Silver, 2020, Amazon Exclusive [Classe di efficienza energetica A]: 1.799 Euro

Samsung Soundbar HW-T530 / ZF 290 W, 2.1 Canali, Nero: 149 Euro

Le promozioni saranno disponibili per i prossimi 13 giorni, motivo per cui hai tutto il tempo per scegliere il modello più adatto alle tue esigenze. Ovviamente, tutti i prodotti in questione beneficiano delle spedizioni Prime e di tutti i vantaggi del programma di abbonamento aziendale di Jeff Bezos.

Continua a leggere e seguire Tecnoandroid per restare aggiornato su tutte le novità e curiosità dell’ultimo momento. Sono in arrivo tante news nei prossimi giorni.