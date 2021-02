Le videochiamate sono state stabilite come parte degli strumenti che utilizziamo ogni giorno. In tutte le aree vengono gestiti e quindi possiamo scoprire che i servizi più attivi sono Zoom e Google Meet. In questo senso, se devi usarli frequentemente, è meglio avere un’app desktop. Pertanto, ti presenteremo un client desktop Google Meet che semplificherà il tuo lavoro.

Il suo nome è MeetInOne, è disponibile per Mac e Windows e vale la pena provare se sei spesso in videochiamate.

Il client Google Meet di cui avevi bisogno

La necessità di un client Google Meet risiede nella sua frequenza di utilizzo e nel fatto che non ci sono limiti alle chiamate. In tal senso, non essendoci soluzioni desktop per Google Meet, siamo completamente legati allo smartphone per partecipare alle riunioni tramite questo servizio. Pertanto, sarebbe molto più amichevole per il nostro lavoro avere un client desktop per Google Meet che ci consenta di lavorare dal computer.

È qui che entra in gioco l’offerta MeetInOne, un client Google Meet che puoi utilizzare su Mac e Windows. Ma l’idea non è solo quella di avere un modo per utilizzare il servizio sul computer, ma di migliorare l’esperienza. Per questo, l’applicazione ha diverse caratteristiche molto interessanti.

Abbiamo iniziato con le azioni automatiche di partecipazione alle riunioni e anche con il video e l’audio disattivati. Un’opzione di sicurezza che ci permetterà di entrare nelle riunioni senza interrompere ed evitando di mostrare la telecamera quando non siamo pronti. Allo stesso modo, puoi automatizzare l’ammissione e il rifiuto degli utenti alla riunione ogni volta che vuoi.

Per la conversazione puoi accedere all’opzione Push To Talk, che ti permetterà di parlare come se stessi inviando una nota vocale. Allo stesso modo, puoi accedere alla modalità Picture-in-Picture per avere una piccola finestra della chiamata mentre fai altre cose.

Inoltre, l’applicazione è in grado di generare statistiche sulle chiamate, a cui potrai partecipare e il tempo impiegato. Quindi MeetInOne è un’ottima alternativa se stai cercando un client Google Meet da utilizzare sul tuo computer. Ha una versione gratuita che ti permetterà di accedere alle funzionalità che abbiamo menzionato da un account.