Se qualcuno di voi ha mai avuto la possibilità di salire su una nave da crociera, si sarà sicuramente accorto che si tratta di una vera e propria città galleggiante. A bordo non manca davvero nulla: casinò, cinema, sale da ballo, palestre, negozi, ristoranti e molto altro ancora. Ma sicuramente, almeno fino ad oggi, nessuno di noi è stato servito al bar di una crociera da una barman robot. Beh, da oggi, ciò diventerà realtà grazie alla messa a punto di Rob, il primo barman umanoide che ha già trovato la sua prima occupazione.

Rob è un barman umanoide progettato da MSC Crociere e che salirà a bordo della nuovissima e super tecnologica MSC Virtuosa per offrire una nuova fantastica ed inusuale esperienza ai passeggeri. Si tratta del primo barman umanoide che entrerà a far parte, a pieno titolo, dell’equipaggio dell’MSC. L’androide opererà all’interno di un’isola robotica e sarà in grado di servire ai passeggeri deliziosi cocktail e drink, alcolici e non, come un vero barman.

Inoltre, Rob sarà in grado di interagire con i passeggeri utilizzando voce ed espressioni “umane” con la capacità di esprimersi in 8 lingue diverse: inglese, italiano, spagnolo, francese, tedesco, cinese, giapponese, portoghese e brasiliano. Per di più, il robot sarà anche in grado di evolversi in base all’ambiente e all’atmosfera circostante, riconoscendo e salutando i passeggeri come qualsiasi altro membro dello staff MSC.

L’isola robotica dove Rob svolgerà la propria mansione è fornita di ogni comfort ed è completamente automatizzata ed integrata con tutte le macchine necessarie per preparare e servire le bevande. Si tratta di un’esperienza davvero fuori dall’ordinario che ognuno di noi potrà sperimentare salendo a bordo della supertecnologica e futuristica MSC Virtuosa.