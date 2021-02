La Wi-Fi Alliance lavora costantemente a una moltitudine di miglioramenti allo standard WiFi che utilizziamo quotidianamente sui nostri dispositivi. Oltre alle future WiFi 6E e WiFi 7, l’associazione ha annunciato oggi il lancio di un nuovo sistema di gestione per la qualità del servizio (QoS) denominato Wi-Fi QoS Management. Spieghiamo cos’è e come migliorerà la tua rete.

QoS, o Quality of Service, è un meccanismo che tutti i router moderni hanno attraverso il quale possono dare la priorità al traffico e garantire una larghezza di banda minima per diversi tipi di traffico. Grazie a ciò, si può stabilire che il traffico di gioco ha una priorità maggiore rispetto alla visione di contenuti in streaming o alla navigazione sul web, in modo che non avremo problemi a giocare online se ci sono altre persone che utilizzano la nostra rete al massimo, poiché il traffico di il gioco avrà la massima priorità.