La più leggera app di Instagram per Android introduce una novità che riduce la distanza tra le versioni: Instagram lite offre ora i brevi video di Reels. Con questa mossa, gli utenti della versione Lite hanno accesso diretto a contenuti simili a TikTok.

Le applicazioni Lite sono una variante che Facebook solitamente offre ai suoi utenti. Consapevoli del fatto che le loro app mobili “normali” aumentano il tuo peso e le tue prestazioni con funzioni di riempimento Chi desidera un’esperienza più leggera ha Facebook Lite o Messenger Lite a portata di mano. Anche Instagram Lite, sebbene questa app non sia disponibile in tutto il mondo al momento. E ora aggiunge funzioni.

Il TikTok di Instagram anche nella versione Lite

Instagram ha introdotto i suoi brevi video TikTok sulla piattaforma e in seguito ha associato un collegamento nel menu in basso dell’app. In questo modo gli utenti possono vedere facilmente le bobine dei loro follower senza la necessità di averle mescolate nella timeline delle immagini. E Instagram Lite ha deciso di fare lo stesso quando ha deciso di introdurre il supporto per Reels.

Come possiamo leggere in XDA Developers, Instagram Lite include il supporto Reels all’interno dell’app; aumentando così le funzioni di un’applicazione che dovrebbe essere il più leggera possibile. D’ora in poi, gli utenti (attualmente in India) avranno accesso a brevi video Reels da riprodurre sul proprio smartphone; con lo svantaggio che non potranno caricare i propri video, riprodurre solo i Reels che altri pubblicano.

L’accesso a Reels si trova nel menu inferiore di Instagram Lite, in una posizione simile a quella occupata da quel contenuto nell’applicazione Instagram ‘completa’. Con la differenza che la versione Lite non include l’accesso allo store (per ora) e mantiene la scorciatoia per caricare i contenuti al centro del menu in basso.

Instagram Lite è disponibile in pochi territori, molto probabilmente non puoi scaricarlo dal Google Play Store. Sì, puoi usare l’APK: hai l’applicazione in Apk mirror. Abbiamo testato e l’accesso ai rulli non appare ancora al di fuori dell’India, è probabile che l’interfaccia cambi solo in quel paese.