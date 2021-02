Iliad: con meno di 10 euro al mese ecco 70 giga e il 5G in regalo

I presupposti sui quali Iliad si è basata fin dal primo momento in quanto nuova azienda sul mercato della telefonia mobile, risultavano perfetti per il futuro. Nonostante ci fosse tanto scetticismo ad aleggiare intorno a questo nuovo gestore, il tutto si è poi dimostrato molto meglio di quanto ci si aspettasse.

I pochi scettici che sono rimasti ad oggi in merito alle caratteristiche e soprattutto alla qualità di Iliad, dovranno di certo ricredersi. Il gestore riesce a mettere sotto la sua ala protettrice in questo momento ben 7 milioni di utenti, tra i quali il 96% risulta pienamente soddisfatto. Il merito è da attribuire non solo alla grande strategia di Iliad, ma anche alle sue offerte con relativi contenuti al seguito. Basti pensare che sul sito ufficiale queste sono sempre state presenti, con la continua integrazione di nuove soluzioni mobili. Quella disponibile sul sito ufficiale attualmente è una delle migliori sull’intero mercato.

Iliad: la Flash 70 in questo momento comprende i migliori contenuti con un regalo

Con la nuova Flash 70, Iliad ha intenzione di dare una stangata decisiva alla concorrenza, la quale in questo caso non potrà di certo reagire prontamente. Si tratta infatti di un’offerta che il provider proveniente dalla Francia lanciava periodicamente, salvo poi renderla disponibile in pianta stabile sul suo sito ufficiale.

Questa infatti è disponibile con un prezzo estremamente invitante: sono 9,99 € al mese e per sempre. Al suo interno ci sono minuti senza limiti verso tutti i provider italiani, SMS senza limiti verso tutti i 70 giga di traffico dati per navigare in rete. Inoltre il 5G è offerto gratis a tutti.