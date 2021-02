Henry Cavill è sicuramente un attore che non ha bisogno di presentazione, non lo era anni fa, ma non lo è soprattutto ora dopo la serie di The Witcher. L’attore è un PC gamer sfegatato e chi bazzica sul web lo sa benissimo quindi non sorprende che potrebbe essersi imbarcato in un nuovo progetto. Si sta parlando di una possibile serie su Mass Effect.

La famosa saga di giochi che sta ricevendo una Legendary Edition dopo anni dall’ultimo capitolo rilasciato potrebbe diventare una serie TV. A lanciare l’indizio è proprio Henry Cavill che ha postato una foto su Instagram mentre si trovava in una sessione di make up.

“Progetto segreto? O solo una manciata di carta con parole a caso sopra … immagino che dovrai aspettare e vedere”: A leggere queste parole non c’è nessun indizio, ma l’uomo ha in mano un foglio di carta che sembra illeggibile. Dopo qualche magia alla C.S.I. ecco che qualcuno è riuscito a leggere cosa c’era scritto.

Henry Cavill e la serie su Mass Effect

Tra le diverse parole che sono riuscite a leggere c’è Cerberus, Reaper, Geth e Tali’Zorah e questo rende ovvio il fatto che si tratta su un progetto su Mass Effect. Il fatto che stia venendo truccato di tutto punto rende invece ovvio che si tratterà di una live action e non si un semplice lavoro da doppiatore per magari una serie animata. L’altra ipotesi è che si tratterà di un film.

La Legendary Edition arriverà soltanto a metà maggio, il 14. Con così tanto tempo in mezzo è possibile che verrà preparato già qualcosa da dare in pasto al pubblico proprio durante il lancio, o comunque sarebbe una possibilità che verrebbe gradita. In ogni caso sembra che i produttori di film, serie e contenuti di animazione stiano prendendo sempre più seriatamene le serie storiche di videogiochi.