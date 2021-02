Ci sono state varie segnalazioni nell’ultimo periodo ai principali operatori telefonici italiani, come TIM, Vodafone e WindTre, circa alcuni disservizi che sono stati rilevati frequentemente. Infatti, dalle segnalazioni sono emersi dei veri e propri down di rete, che vengono a creare dei problemi per quanto riguarda la navigazione in internet per tutti gli utenti.

Inoltre, altre persone hanno anche rilevato altri tipi di problemi, e riguardavano le chiamate e la connessione WiFi. Di fatto, molti utenti hanno avuto problemi di connessione scarsa o addirittura assente per molto tempo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Down di rete: WindTre negli ultimi giorni ha avuto seri problemi

WindTre pare che nelle settimane scorse abbia portato dei malfunzionamenti in tutti Italia. A riportare ciò è stato il sito downdetector.it, secondo cui i problemi sono maggiormente diffusi nel nord e nel centro del nostro Paese. Tuttavia, le segnalazioni sono arrivate anche dalla Campania, Puglia e Sicilia.

Come detto poc’anzi, solo Downdetector ci può aiutare, riuscendo a fornirci delle informazioni sui vari disservizi dei vari operatori telefonici. La prima cosa da fare è recarsi subito sul sito, cliccare sul servizio che è di nostro interesse e vedere se sta funzionando.

Ci comparirà una mappa dell’Italia e delle varie zone colpite dal malfunzionamento. Sarà possibile lasciare un commento per descrivere il problema, in modo tale che possiamo confrontarci con altri utenti.

Molto spesso, i malfunzionamenti sono dovuti primariamente a dei lavori che stanno effettuando sulla linea. Infatti, le aziende di telecomunicazione, sperano così di offrire un servizio migliore a tutti.