Il panorama Android si arricchisce sempre con più contenuti, sia dal punto di vista dello Store che dal punto di vista del sistema operativo in sé. Durante gli ultimi anni il robottino verde è cresciuto talmente tanto da allontanare in maniera significativa la concorrenza, la quale infatti è rimasta molto indietro. Colmare il gap che si è creato sarebbe infatti impossibile per qualsiasi altra realtà. Basti infatti pensare che la piattaforma mobile di Google è stata in grado di superare anche Microsoft ed il suo Windows.

Effettivamente le modifiche apportate sono state davvero tante, soprattutto dal punto di vista estetico. Android è cambiato molto prendendo le cose agli utenti sempre più semplici, nonostante qualcuno avesse protestato inizialmente. Anni e anni fa si parlava di mancanza di stabilità, quest’ultima oggi cavallo di battaglia del robottino verde. Inoltre il Play Store permette di scaricare qualsiasi tipologia di contenuto, che sia un’applicazione o un gioco. Proprio all’interno del market durante questi giorni ci sono i saldi, visto che diversi titoli a pagamento possono essere scaricati gratis. Ovviamente la promozione durerà per poco tempo.

Per avere i migliori contenuti anche da parte di Amazon vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: tutti i titoli a pagamento sono ora gratis sul Play Store

La lista qui in basso è piena di contenuti che potranno essere scaricati gratis per gli utenti Android dal Play Store. Ci sono anche i link diretti per il download: