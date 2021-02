WindTre si conferma protagonista del mercato della telefonia mobile in queste settimane e lancia una nuova e ricca iniziativa per tutti quei clienti che intendono effettuare un cambio di operatore. I clienti del provider arancione hanno ora la possibilità di attivare la tariffa più vantaggiosa degli ultimi mesi: la WindTre Go Unlimited Star+.

WindTre, la migliore tariffa di sempre con Giga senza limiti

I clienti che si affidano alla tariffa Go Unlimited Star+ avranno un pacchetto con tutto il traffico possibile incluso. Gli utenti potranno beneficiare di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con l’opzione di 200 SMS da inviare a tutti. Il vero punto di forza però sta nella navigazione internet: a disposizione degli abbonati ci saranno infatti Giga senza limiti per navigare sotto rete 4G e 4,5G.

Per quanto concerne i costi, la promozione di WindTre prevede un prezzo di rinnovo pari a 7,99 euro ogni trenta giorni. Oltre a questo costo ricorrente, gli utenti dovranno aggiungere 10 euro una tantum come quota di attivazione per il rilascio della scheda SIM.

La tariffa Go Unlimited Star+, così come altre tariffe cosiddette winback, prevede delle condizioni legate all’attivazione. Di base la ricaricabile si rivolge ai nuovi clienti di WindTre che effettuano la portabilità del loro numero da altri operatori. Oltre agli ex clienti di WindTre, la tariffa si rivolge quindi gli attuali abbonati di TIM, Vodafone ed Iliad.

L’attivazione sarà possibile solo ed esclusivamente in uno store ufficiale di WindTre in Italia. Per ora non vi è disponibili sui canali online del gestore.