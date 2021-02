Le priorità di TIM non cambiano in queste settimane. Il provider italiano è ancora una volta intenzionato a premiare la fedeltà di quei clienti che nel corso del tempo non hanno effettuato l’operazione di portabilità verso altri gestori. I clienti più fedeli di TIM, nella fattispecie, potranno attivare un ticket che prevede Giga internet senza limiti da aggiungere alla propria ricaricabile di riferimento.

TIM ed i Giga internet illimitati: le offerte da non perdere

Ancora una volta il gestore italiano rilancia il pacchetto di offerte xTe Giga illimitati. In base alla durata del proprio rapporto con TIM ed in base alla ricaricabile associata al profilo tariffario, gli utenti riceveranno traffico dati senza limiti per la connessione di rete.

La prima offerta del pacchetto xTe Giga illimitati è la Giga illimitati Black. Gli utenti che optano per questa ricaricabile avranno connessione internet senza limiti per navigare in rete. Il costo previsto è di 9,99 euro per un mese.

L’alternativa a questa promozione è ancora più vantaggiosa. Alcuni clienti di TIM, infatti, potranno attivare l’opzione Giga illimitati Green. In questo caso gli abbonati del gestore italiano riceveranno sempre connessione internet infinita ma al prezzo migliore di sempre: 1,99 euro per un mese.

Le opzioni internet di TIM prevedono una condizione da rispettare. Queste offerte infatti saranno a disposizione solo dei clienti che hanno già attiva sul loro profilo una ricaricabile. Il costo della tariffa per la connessione di rete dovrà essere integrato con il prezzo della promozione di riferimento. Gli utenti possono verificare la disponibilità di tali proposte attraverso l’app ufficiale di TIM.