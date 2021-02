Il 15 febbraio 2019 giungeva sui piccoli schermi di Netflix, una delle più amate serie tv mai viste prima. Il suo nome era The Umbrella Academy e ad oggi tutti fremono per rivederla in una terza stagione. La successione di episodi nasce ispirandosi ai celebri fumetti di Gerard Way e Gabriel Bà e molto probabilmente giungerà sulla piattaforma tra non molto. Resta ancora tutto da vedere però, perché trattasi esclusivamente di voci di corridoio. Nell’attesa vi mostriamo le anticipazioni circa la trama, il cast e data di uscita.

The Umbrella Academy: uscita, nuovi arrivi e cast

Andando in profondità, sembrerebbe che il 27 luglio 2020 vi sia stata la pre-produzione della nuova stagione della serie Netflix. Qualora questa informazione fosse reale, vorrà dire che il cast starà realmente lavorando ai nuovi episodi. Quando esce la stagione 3 di The Umbrella Academy 3 su Netflix? Potrebbe arrivare sulla piattaforma entro l’estate del 2021.

Tra le poche novità che siamo riusciti a scovare, troviamo l’arrivo di due nuovi personaggi: Lauren Otero e Elizabeth Padden. La prima è conosciuta per il suo lavoro in Girl Meets World e Amazing Undone mentre la seconda per altri progetti come Future Man e Ice di DirectTV.

Tra i personaggi troveremo ancora Tom Hopper (Luther Hargreeves), David Castañeda (Diego Hargreeves), Emmy Raver-Lampman (Allison Hargreeves), Aidan Gallagher, Cameron Britton (Hazel), Adam Godley e Ken Hall (Pogo, il fedele assistente di Reginald sotto forma di scimpanzé). Ma anche Colm Feore (Sir Reginald Hargreeves) e Justin H Min, nonché Ben Hargreeves.

