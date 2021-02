Dopo la recente ascesa di Telegram, grazie anche al “privacy gate” di WhatsApp, sono in arrivo numerose e spettacolari novità per questa app di messaggistica. Anticipate nella sua versione beta, ecco tutti i dettagli in merito agli aggiornamenti introdotti.

Telegram introduce numerose novità con l’aggiornamento della sua versione beta

Telegram da sempre è stata una valida applicazione di messaggistica istantanea. Un valore aggiunto è la sua funzionalità e sicurezza. Proprio per quest’ultima ha visto diversi utenti arrivare da WhatsApp causa il “privacy gate”. Presunto o reale che sia, ha infatti rifocillato il numero di iscritti di alte app alternative tra cui Telegram.

Proprio in virtù di questo una delle novità introdotte da Telegram nella versione beta 7.5 è la possibilità di importare tutte le chat da WhatsApp. Opzione che può essere eseguita sia sull’app per Android che iOS.

E non è tutto. Infatti ci sono altre due novità che riguardano i gruppi e i widget. Ecco i dettagli.

Nuove funzionalità per i gruppi su Telegram

Un’ulteriore novità introdotta sulla beta di Telegram riguarda i gruppi. Un aspetto simpatico è che, con questo aggiornamento, dopo aver creato un gruppo è possibile convertirlo in gruppo broadcast. Questo non solo annulla il limite imposto dei partecipanti, ma concede solo all’amministratore il diritto di postare.

Interessante è anche la nuova possibilità data agli amministratori di generare un codice QR su Telegram che permette agli utenti di entrare in un gruppo. Sarà inoltre possibile stabilire un limite delle volte che uno stesso codice può essere utilizzato e la sua data di scadenza.

Sempre l’amministratore potrà stabilire se impostare l’auto-cancellazione dei messaggi. La scelta attualmente può essere fatta tra sole due opzioni: 1 o 7 giorni.

Sull’app dell’aeroplanino atterrano anche i widget

Purtroppo quest’ultima novità riguarda solo gli utenti Android. Infatti sono stati introdotti solo per questo sistema operativo i widget di Telegram. Le due dimensioni per ora disponibili sono la più piccola 2×2 e quella più grande 5×2. Questo aggiornamento permette agli utenti di accedere dalla home in modo comodo e veloce alle chat più utilizzate.