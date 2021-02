Telegram batte WhatsApp e guadagna 65 milioni di utenti, ecco i due motivi

Per più motivazioni ad oggi Telegram si ritrova in posizione di vantaggio rispetto a WhatsApp. Di certo non c’è paragone per quanto concerne gli utenti che le due piattaforme hanno a disposizione: WhatsApp ne ha infatti ben 2 miliardi in giro per il mondo, mentre Telegram è quasi a 200 milioni suonati. Il merito è soprattutto dei 65 milioni arrivati durante il mese di gennaio, in seguito alla dichiarazione di WhatsApp di voler aggiornare i suoi termini e le sue condizioni per la privacy.

Ci sono però alcune funzioni che permettono agli utenti di apprezzare in pieno Telegram, come ad esempio quella che permette l’autodistruzione dei messaggi. Inoltre sono presenti anche i canali che nel nostro caso portano offerte Amazon. Per iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale vi consigliamo di cliccare a questo link. È tutto gratis.

Telegram: ecco le migliori funzioni della nota app descritte dal Play Store di Google