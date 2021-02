Xiaomi si è meritatamente conquistata un posto in prima fila nello scenario dei migliori costruttori di smartphone di tutto il mondo. Dal territorio cinese è spopolato nel resto del mondo con i suoi impeccabili device risultato di un rapporto qualità – prezzo davvero ineccepibile.

Lo stesso impegno è stato profuso dal venditore anche nel comparto software della sua MIUI che con il nuovo anno arriva alla versione 13 con una carrellata di novità su ogni fronte. Migliora l’aspetto mentre si prevede l’integrazione diretta di ulteriori funzioni inedite. Ecco cosa ci aspetta in vista di Android 12.

MIUI 13 arriva con le novità di Android 12 e tanti customizzazioni in più

Personalizzazione, leggerezza e velocità sono le doti che contraddistinguono un OS che molto si avvicina alle versioni stock degli OS made by Google. Lo sviluppatore cinese ci mette del suo nel proporsi con nuovi strumenti orientati più che mai agli emisferi privacy, notifiche e sicurezza.

A guadagnare sono anche i comparti multimedia ed UI che vedranno nella nuova MIUI 13 il risultato di un lavoro egregio svolto da un team che si è promesso di ritagliare un OS a misura d’utente.

Nella nuova versione del software ci sarà spazio per una VPN Gratis attiva di default ed escludibile a richiesta dell’utente tramite le Impostazioni. Grazie a questa novità saremo in grado di ottenere una migliore gestione sulla riservatezza dei dati. Ottima notizia anche per il WiFi cui si potrà accedere ora senza l’uso di codici QR e complesse procedure. Basterà inviare un file via Bluetooth per condividere la password e garantire l’accesso alla linea Internet.

Per quel che concerne la lista dei device MIUI 13 abbiamo questi smartphone:

Xiaomi

Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Ultra, Mi 10 Youth Edition (Lite Zoom), Mi 10 Lite 5G, Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi 9, Mi 9 Pro 5G, Mi 9 Transparent-Explorer Edition, Mi 9 SE, Mi 9 Lite, Mi 9T, Mi 9T Pro, Mi Note 10, Mi Note 10 Pro, Mi Note 10 Lite, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi CC9, Mi CC9e, Mi CC9 Pro, Mi CC9 Meitu Edition

Redmi

K30 4G, K30 5G, K30 Racing, K30i, K30 Pro, K30 Pro Zoom, K30 Ultra, K30S, K20 Pro, K20 Pro, 10X 4G, 10X 5G, 10X Pro

Note 9 4G, Note 9 5G, Note 9 Pro 5G, Note 9, Note 9S, Note 9 Pro, Note 9 Pro Max, Note 8, Note 8T, Note 8 Pro

9, 9 Prime, 9A, 9AT, 9C, 9C NFC, 9i, 8, 8A, 8A Dual (Pro)

POCO

F2 Pro

X3, X3 NFC, X2

M3, M2, M2 Pro

C3

Black Shark