Iliad: confermata la Flash 70 sul sito ufficiale, c'è un regalo clamoroso

Gli utenti che vogliono scegliere Iliad come proprio gestore di fiducia possono finalmente ottenere una delle migliori promozioni di sempre. Nonostante quelle già viste in passato siano tra le più gettonata in assoluto, questa attuale sta dimostrando di non avere alcun rivale.

Il merito del grande successo dell’ultima promo è certamente da attribuire alla grande intraprendenza di Iliad, azienda che non intende fermarsi. In poco tempo si è arrivati infatti ad ottenere oltre 7 milioni di utenti attivi il cui 96% si dimostra ogni giorno soddisfatto. Gran merito va altrettanto attribuito anche al miglioramento in termini di ricezione, il quale è stato sensibile rispetto ai primi tempi. Tornando all’offerta disponibile, questa è presente sul sito ufficiale con tutte le informazioni al seguito.

Iliad: la Flash 70 è ora disponibile per sempre al prezzo di soli 9,99 € al mese

Saranno stati tanti coloro che sono rimasti affascinati da quella promo vista il mese scorso, la quale è durata solo tre settimane. La Flash 70 è infatti stata lanciata più volte ma solo con valenza periodica, senza poi comparire in pianta stabile sul sito ufficiale. Ora però tutto è cambiato visto che l’offerta in questione è disponibile senza limiti di tempo e al solito prezzo vantaggioso.

Al suo interno è possibile trovare i migliori contenuti visto che ci sono minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, SMS senza limiti e 70 giga per la connessione web. Inoltre Iliad ha scelto di regalare anche il 5G comprendendolo nel prezzo di soli 9,99 € al mese per sempre.