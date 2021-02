La migliore opportunità per i clienti di Iliad che vogliono attivare una scheda SIM è rappresentata senza dubbio dall’offerta Giga 70. Questa tariffa è la più vantaggiosa del listino dell’operatore francese al momento. Gli utenti hanno a loro disposizione minuti senza limiti più SMS da inviare a tutti e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è di 9,99 euro. A completare il pacchetto ci sono poi tre servizi gratuiti.

Iliad, la tariffa con 70 Giga e con questi tre servizi gratis

In prima battuta i clienti di Iliad che scelgono di affidarsi alla Giga 70 si assicurano le telefonate a costo zero verso l’estero. Gli abbonati potranno pertanto comunicare senza limiti con parenti o amici al di fuori dei confini nazionali senza spese aggiuntive rispetto ai già canonici costi della promozione. La lista dei paesi con le telefonate gratuite comprende più di 60 nazioni.

In aggiunta, sempre coloro che scelgono la Giga 70 avranno anche la segreteria telefonica gratuita. La scelta di Iliad è una scelta di rottura rispetto a TIM, Vodafone e WindTre. Il provider francese, infatti, non scala sul credito residuo i costi di traffico per l’ascolto dei messaggi in segreteria.