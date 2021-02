Il mondo degli smartphone è senza alcun dubbio il più variegato che il mercato ha da offrire, abbiamo infatti vari modelli pensati per accontentare sostanzialmente tutti, da coloro che non si pongono limiti di spesa e voglio un top di gamma in grado di fare di tutto, a coloro che invece devono dar conto al proprio portafogli non potendo spendere cifre folli.

Ovviamente il mercato è dominato dai nuovi modelli rilasciati costantemente, ciò non toglie, che una piccola fetta sia rimasta in mano ai vecchi dispositivi, in particolare ai modelli che a soli, hanno segnato una pietra miliare nella storia della telefonia e che ora, costituiscono pezzi da collezione che nessun appassionato può farsi mancare, vediamoli insieme.

Unici ma neanche troppo rari

Controllate nei cassetti della nonna, se trovate uno dei seguenti dispositivi potreste ricavarci una discreta fortuna.