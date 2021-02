La casa automobilistica francese Citroen ha da poco presentato ufficialmente una nuova versione del suo Berlingo, ovvero il nuovo multispazio Citroen e-Berlingo elettrico. Quest’ultimo, grazie alla presenza di un motore elettrico da 136 CV e a una batteria da 50 kw, è in grado di percorrere ininterrottamente per strada per 280 km.

Ufficiale Citroen e-Berlingo, il nuovo multispazio elettrico

La nuova versione del Citroen e-Berlingo non tradisce quanto fatto dall’azienda in passato con il suo iconico multispazio, ma porta comunque una ventata di modernità e innovazione. Come già accennato, il veicolo questa volta punta sull’elettrico ed è a zero emissioni grazie alla presenza di un motore elettrico da 136 CV e con 260 nm di coppia massima. La velocità massima raggiungibile è di 135 km/h mentre l’autonomia, come già accennato, è di 280 km.

Gli utenti potranno poi scegliere tra ben tre diverse modalità di guida che permetteranno di gestire al meglio autonomia e potenza. Tra queste, si potrà scegliere tra Normal (compromesso tra autonomia e prestazioni), Eco (riduzione dell’energia per una maggiore autonomia) e Power (modalità che offre il massimo delle prestazioni). Per quanto riguarda le dimensioni, il nuovo Citroen e-Berlingo è disponibile in due versioni con lunghezze differenti, M e XL. La prima misura 4,40 metri e la seconda misura 4,75 metri. All’interno del multispazio di Citroen non manca infine la tecnologia. Presente all’appello l’infotainment con un display da 8 pollici e a scelta è inoltre possibile avere un’ulteriore strumentazione con uno schermo da 10 pollici.

Citroen e-Berlingo verrà distribuito nelle concessionarie italiane a partire dal secondo semestre di quest’anno, ma per ora non sono stati comunicati i prezzi ufficiali.