È già diverso tempo che si sentono notizie riguardanti una possibile abolizione del Canone Rai e del Bollo Auto. Ci sono sicuramente alcune di queste news che sono purtroppo fake, ma altre hanno un fondo di verità, essendo che esistono alcune agevolazioni che possono fare al caso vostro. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Possiamo dire addio al Canone Rai e al Bollo auto?

Il Codacons ci ha tenuto a chiarire bene la questione dicendo che “da anni si parla dell’abolizione del Bollo Auto e del Canone Rai. Notizie che circolano in rete e ciclicamente vengono riproposte, trattandosi dei due balzelli in assoluto più odiati dagli italiani. Tuttavia al momento non esiste alcun provvedimento di legge che esenti i cittadini dal pagare bollo e canone“.

Come detto prima, però, non sono del tutto false le notizie che circolano sul web. Infatti, ci sono delle situazioni specifiche in cui sia il Canone Rai che il Bollo Auto possono essere non pagati. L’importante è documentarsi alla perfezione a riguardo, e un modo per farlo è consultare le FAQ dell’Agenzia delle Entrate.

Canone RAI e Bollo Auto: ecco quando possiamo non pagarli

Dopo aver introdotto una nuova modalità di pagamento per il Canone Rai, con l’addebito diretto sulle utenze elettriche, il Governo ha indicato alcune condizioni per non pagarlo. Tra queste rientrano:

Chi ha compiuto 75 anni e il suo reddito, compreso quello della moglie, non supera complessivamente gli 8 mila euro;

Diplomati e militari stranieri;

Cittadini intestatari di un’utenza elettrica residenziale, ma che non hanno una tv.

Per il Bollo Auto, invece, l’unica cosa certa era la sua sospensione a causa del Covid-19, per andare ad arginare una crisi economica che sta dilagando sempre di più in tutto il nostro Paese.