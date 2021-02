È possibile che tu parta per qualche giorno in cui non avrai una buona connessione e Internet o, semplicemente, non vuoi consumare molti concerti della tua velocità dati quando si tratta di continuare con le tue serie preferite. Se questi sono su Amazon Prime Video , vi diciamo come scaricarli ufficialmente su un computer Windows 10 e in questo modo potrete vederli dove e quando volete.

Ecco come scaricare e vedere i contenuti Prime anche offline

Potresti non sapere che esiste un’app ufficiale per il sistema operativo Microsoft e, tra le opzioni che offre, è la possibilità di scaricare alcuni dei suoi contenuti sul disco del tuo computer in modo da non avere problemi a causa di una cattiva connessione. In altre parole, se vai nella città delle montagne, potrai continuare a guardare quel film che hai a metà o il prossimo capitolo della serie che hai in corso sulla piattaforma Amazon.

La prima cosa che devi fare per poter scaricare i contenuti di Amazon Prime video è ottenere il software dallo store ufficiale di Windows 10 . Devi semplicemente aprirlo e, nel motore di ricerca, digitare il nome della piattaforma. La prima cosa che vedrai è l’applicazione in questione che devi scaricare e installare regolarmente. Fatto ciò, ora devi aprirlo e identificarti per avere il consueto accesso da utilizzare, non essendoci alcuna restrizione rispetto al client per dispositivi mobili iOS e Android.

Apri l’applicazione che hai appena installato e nell’interfaccia utente seleziona la serie o il film che hai scaricato. Una volta che sono nelle informazioni di questo, devi individuare un grande pulsante chiamato Download che si trova praticamente accanto alla riproduzione stessa. Premi e inizierà il download, che richiederà a seconda delle dimensioni del file e della velocità della tua connessione.

C’è qualcosa che dovresti sapere: nella parte inferiore della schermata iniziale c’è un’icona a forma di ruota dentata. Premendolo viene visualizzato nelle impostazioni e una delle cose che puoi fare è cambiare la qualità del download . Imposta l’opzione che meglio si adatta al tuo spazio su disco (consigliamo Better, ma se la tua è di qualità ottimale, è quello che devi usare). Vedrai una stima della dimensione del file che più o meno avrai. A proposito, qui puoi anche modificare dove viene salvato tutto , nel caso in cui non sei convinto da quello che esiste di default.

Come guardare serie e film scaricati

Questo è molto semplice, poiché nel menu laterale è presente una sezione chiamata download in cui se premi vedi l’elenco di tutto ciò che hai memorizzato e, semplicemente premendo su ciò che vuoi vedere, inizierà la riproduzione all’interno dell’applicazione stessa. Quando vedi qualcosa, puoi cancellarlo facilmente in modo che smetta di occupare spazio su disco sul tuo computer Windows 10. semplice , vero?