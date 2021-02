WindTre come da prassi prevede una serie di iniziative molto vantaggiose per i suoi clienti fedeli. Il provider arancione vuole premiare gli abbonati che non hanno effettuato la portabilità del numero con offerte speciali legate alla connessione internet. Gli utenti potranno attivare una delle tariffe Giga Boom.

WindTre, pioggia di Giga internet per i clienti: i costi sono vantaggiosi

I clienti WindTre potranno quindi aggiungere, proprio grazie alle offerte Giga Boom, consumi extra al piano della propria ricaricabile base. Il traffico opzionale per la connessione, da utilizzare sotto rete 4G, sarà disponibile sul profilo tariffario dei clienti per tre mesi dal momento dell’attivazione.

La Giga Boom si articola in diversi formati. Nella prima versione, gli abbonati avranno a loro disposizione 50 Giga per tre mesi al costo scontato di 8,99 euro. Più vantaggiosa è la seconda variante dell’offerta che prevede 120 Giga al costo di 13,99 euro. Il traffico extra sarà disponibile sempre per tre mesi dall’atto di attivazione.

Alcuni abbonati potranno anche scegliere la Giga Boom nel formato che prevede Giga senza limiti per la navigazione di rete. In questo caso, il prezzo per la sottoscrizione trimestrale dell’offerta è di 29,99 euro.

Un’ultima occasione è riservata ai clienti WindTre con ex SIM di 3 Italia. In questo caso, gli utenti potranno attivare 150 Giga per tre mesi a soli 15,99 euro.

Le offerte Giga Boom saranno garantite ad personam ai clienti direttamente dal team commerciale di WindTre attraverso un opportuno SMS informativo. I clienti potranno verificare la presenza di una di queste offerte anche attraverso l’applicazione ufficiale del provider.