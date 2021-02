La versione 7.5 di Telegram, attualmente in fase di test nella versione beta, introduce diverse novità interessanti: widget desktop per ancorare canali o chat, inviti a gruppi tramite QR code, cancellazione automatica dei messaggi anche per gruppi e altro ancora.

Il progresso di Telegram in termini di innovazione rimane inarrestabile, non invano è una delle app che offre il maggior numero di opzioni e funzionalità. Sì, Telegram permette di scambiare messaggi, chiamate e file, ma non solo: il suo catalogo di opzioni inizia ad essere infinito e tutti gli aggiornamenti in arrivo contribuiscono a renderlo il miglior servizio di messaggistica istantanea.

Più opzioni per i gruppi e maggiore sicurezza

Telegram 7.5 pone un’enfasi particolare sull’amministrazione dei gruppi pubblici. Con l’ultima versione, gli amministratori potranno limitare gli inviti per tempo e per utenti, oltre la possibilità di condividere il link tramite QR code.

Un’altra novità dei gruppi è l’ auto-cancellazione dei messaggi. Gli amministratori possono limitare il tempo in cui i messaggi inviati resteranno visibili e disponibili: da 24 ore a sette giorni. Allo scadere del tempo, questi messaggi si auto-distruggeranno.

Dalla versione 7.5, gli utenti dei gruppi possono segnalare contenuti non conformi alle regole del gruppo (o direttamente offensivi). Tutto quello che devi fare è fare clic su qualsiasi messaggio per poi fare clic sulla voce per la segnalazione. Dovrai scegliere un motivo dall’elenco o scrivere una tua valutazione personale.

L’ultima importante novità di Telegram 7.5 è quella relativa ai widget: da questa versione è possibile allegare al desktop due elementi interattivi dell’app. Uno dei widget ti consente di appuntare scorciatoie alle chat che desideri; l’altro offre gli ultimi messaggi ricevuti da una specifica conversazione, di gruppo o di contatto diretto. La versione 7.5 sarà presto distribuita nel Google Play Store, ma per ora è limitata alla beta.