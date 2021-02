Un po’ di tempo fa, Netflix ha lanciato la funzione Smart Download, che agisce eliminando un episodio di una serie TV che hai finito di guardare, per poi passare – solo allora – al download dell’episodio successivo (se disponibile). Smart Download non è disponibile per i film, ma solo per quelle serie TV ed anime suddivisi in più episodi.

Netflix ha annunciato “Download per te“, una funzione che espande la funzione di Smart Download esistente per scaricare automaticamente programmi e film consigliati per gli utenti. Download per te è ora disponibile per gli utenti Android a livello globale e sarà disponibile per iOS in un secondo momento. È l’ennesimo tentativo di Netflix di consentire agli utenti di “scoprire” nuovi contenuti più facilmente e di guardarli molto rapidamente.

Netflix: arriva la nuova funzione “Download per te”, ecco di cosa si tratta

I download per te possono essere considerati un miglioramento della funzione Smart Download poiché sono progettati per scaricare nuovi contenuti, inclusi i film. Questo contenuto verrà generato in modo casuale e sarà influenzato dai gusti degli utenti, afferma Netflix.

La sezione Download per te scaricherà automaticamente una selezione personalizzata di serie TV e film in base ai tuoi gusti e tale selezione verrà aggiornata durante la settimana. Questa nuova funzione è disabilitata per impostazione predefinita ed è l’utente che deve abilitarla dalla scheda “Download”. Lì, una nuova schermata di presentazione permetterà di configurare i download automatici.

Se decidiamo di attivare i download automatici dobbiamo scegliere quanti GB di film e serie TV vogliamo che vengano scaricati sul nostro smartphone. Ad esempio, 3 GB di spazio ci offriranno circa 12 ore di contenuti.