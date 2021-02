È arrivato e si chiama AL1 l’inedito monopattino a marchio Automobili Lamborghini realizzato in collaborazione con MT Distribution. Quest’ultima è un’azienda con oltre 40 anni di attività che si occupa di ricerca, progettazione e realizzazione di prodotti destinati alla mobilità elettrica urbana. Ecco il nuovo monopattino elettrico con il design dal carattere inconfondibile del Toro di Sant’Agata.

AL1 è il primo monopattino elettrico a marchio Automobili Lamborghini

Con un motore da 350W a tecnologia brushless, AL1 è il primo monopattino elettrico a marchio Automobili Lamborghini. L’azienda del Toro in collaborazione con MT Distribution ha realizzato questo concentrato di tecnologia silenziosa che garantisce grandi prestazioni nei suoi diversi livelli di velocità.

Inoltre questo monopattino, proprio grazie al suo motore a tecnologia brushless con magneti permanenti, richiede pochissima manutenzione e ha un livello di usura decisamente minimo. Infatti il motore montato sul monopattino elettrico di Lamborghini, a differenza di quelli a spazzole, non ha bisogno di contatti elettrici striscianti sull’albero del rotore per funzionare.

L’AL1 è dotato di due ruote antiforatura che, grazie alle sospensioni di quella anteriore, sono in grado di assorbire molto bene le vibrazioni e le irregolarità del terreno. Questo garantisce una maggiore stabilità e sicurezza durante il viaggio. Sono due i freni montati su questo monopattino Lamborghini. Uno, come in tutti questi mezzi di trasporto, è montato sulla ruota posteriore, mentre l’altro su quella anteriore.

Questo modello permette anche di guidare in condizioni di poca visibilità grazie alla serie di luci a led installate sotto la scocca della pedana. Il telaio è in magnesio e conferisce al monopattino Lamborghini leggerezza e grande manovrabilità.

Un design da vero Toro di San’Agata

Il suo design è inconfondibile, richiamando in ogni suo dettaglio il carattere unico Lamborghini. Per ora è stato presentato nella colorazione nera, ma presto saranno disponibili anche la versione bianca, a inizio marzo, e quella blu in arrivo già a fine febbraio. Tutti i prodotto della gamma Automobili Lamborghini e-Mobility sono completamente personalizzabili attraverso l’applicazione integrata. Ogni singolo utente potrà quindi accedere non solo ai dati relativi all’utilizzo del monopattino elettrico AL1, ma anche all’impostazione dei parametri di guida e alla regolazione delle luci.

Non sarà certo l’unico modello in cantiere da Lamborghini, infatti la nota casa automobilistica presenterà diversi prodotti per la mobilità elettrica urbana. Chissà se come Seat proporrà uno scooter elettrico nuovo nel suo genere.