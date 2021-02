Il settore tecnologico si sta spostando e concentrando sempre più nel mondo della realtà aumentata. Al momento, infatti, già numerose aziende rinomate hanno mostrato alcuni progetti e ora molto presto potrebbe essere il turno del colosso sudcoreano Samsung. In queste ultime ore, infatti, sono stati pubblicati in rete alcuni video ritraenti i così denominati Glasses Lite. Quest’ultimi, in particolare, sembra che saranno soltanto uno dei primi prodotti dell’azienda dedicati a questa tecnologia della realtà virtuale.

Samsung pronta a mostrare i suoi Glasses Lite per la realtà aumentata? Alcuni video sembrano dire di sì

Nel corso delle ultime ore il leaker Walking Cat ha pubblicato sul proprio profilo Twitter alcuni video riguardanti, come già accennato, i presunti occhiali di casa Samsung pensati per la realtà aumentata. Nel primo video, in particolare, viene mostrato il funzionamento di questi Glasses Lite. Questi ultimi permetterebbero agli utenti di vivere numerose esperienze di AR e per farlo al meglio dovrebbero interagire con uno smartwatch che diventerebbe una sorta di pannello di controllo degli occhiali.

Tra le varie funzioni da svolgere utilizzando sia gli occhiali che lo smartwatch, ci sarebbero ad esempio la possibilità di partecipare a delle videoconferenze o di inviare delle e-mail. Nel secondo video pubblicato dal leaker è invece possibile osservare l’ecosistema dedicato alla realtà virtuale che avrebbe in mente Samsung. Denominato AR Glasses, questo nuovo ecosistema permetterebbe agli utenti di vivere un’esperienza di realtà virtuale ancora più immersiva e concreta. Si può ad esempio notare la presenza di una tastiera virtuale con la quale interagisce l’utente e quest’ultimo, grazie anche agli occhiali smart, riesce a sostenere delle videoconferenze interamente in 3D e molto altro.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

Nonostante questo, al momento non sappiamo se questi video sono autentici. Vedremo più in là se emergeranno notizie ufficiali in merito.