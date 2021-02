Senza ombra di dubbio la piattaforma di streaming video per eccellenza in questo momento è Netflix. Il materiale che possiamo trovare sulla piattaforma californiana è davvero ampio, con produzioni originali sempre molto interessanti. Durante il primo lockdown, molte serie TV presenti sulla piattaforma hanno lasciato il segno, andando a raggiungere un numero di ascolti che non si era mai registrato prima di quel momento. Come detto prima, il materiale che possiamo trovare è davvero molto vario, si passa da serie TV a film, da documentari a cartoni animati. Un’altra cosa che possiamo certamente dire è che sono le serie TV quelle che vanno per la maggiore, ovvero Riverdale, Black Mirror e Suburra. Andiamo a vedere nel dettaglio quali sono le ultime news a riguardo.

Riverdale, Black Mirror e Suburra: ecco le ultime novità

Iniziamo partendo con Riverdale. Ci sono due notizie in merito: la prima è che Netflix ha confermato la sesta stagione, mentre la seconda è che uscirà probabilmente tra il 2023 e il 2024. Ad ogni modo, la quarta stagione uscirà entro quest’anno.

Continuiamo con Suburra. La serie TV crime, dopo varie false speranze date ai fan circa la possibile uscita di una quarta stagione, non ritornerà sulla piattaforma. Non c’è, però, da mollare la presa: molto probabilmente vedremo Spadino e Aureliano protagonisti di uno spin-off.

Concludiamo parlando di Black Mirror. Come molti forse sanno, la serie si è interrotta per via di una scelta dell’autore stesso, il quale che in un periodo di pandemia come questo è davvero un’impresa ardua scrivere gli episodi della serie. Ha dichiarato, però, che scriverà proprio un docu-film sul 2020 e sull’inizio della pandemia.