I nuovi dieci episodi de La Casa di Carta 5 stanno per arrivare, lo ha confermato Netflix. Tutti però si chiedono quando! C’è una possibile data di uscita? Cosa succederà in questa tanto attesa nuova stagione? Sarà davvero il finale di questa amata serie TV o è in programma anche la sesta stagione? Ecco le novità che tutti stanno aspettando, ma una brutta notizia ha deluso tutti gli appassionati.

Una brutta notizia ha deluso tutti gli appassionati de La Casa di Carta

Purtroppo in merito a La Casa di Carta c’è una brutta notizia: la quinta sarà il finale di stagione. Con questa si concluderanno quindi tutte le avventure del Professore e della sua banda di ladri. In pratica un definitivo addio della serie più amata di Netflix.

Tuttavia la data di uscita è davvero vicina e ci sono diversi elementi che lo confermano anche se non ci dicono con certezza quando.

È un post di Fernando Cayo, l’attore che interpreta il ruolo del Colonello Luis Tamajo, a dare qualche indizio. “Ancora un giorno in ufficio” avrebbe scritto ad indicare che, se non tutti i personaggi, almeno lui avrebbe finito di girare gli episodi della nuova stagione de La Casa di Carta 5. Ovviamente questa notizia non dà certezza assoluta, ma secondo alcuni calcoli l’uscita dovrebbe essere davvero molto vicina.

Ad aggiungersi a questa possibile conferma c’è poi la nota condivisa da Álvaro Morte e Najwa Nimri nella quale alcuni del team di Netflix impegnati nelle riprese li ringraziavano per il lavoro svolto.

Inoltre tutti ricorderanno la foto pubblicata sul profilo ufficiale di Netflix su Instagram che mostrava Berlino e Il Professore sul set. Il post recitava così: “Questa foto di Álvaro Morte e Pedro Alonso sul set per ricordarvi che, qualsiasi cosa accada, arriverà la quinta stagione di La Casa di Carta”.

Un finale di stagione davvero emozionante

Stando a quanto rivelato da Àlex Pina, ideatore della fortunata serie TV, il finale di stagione de La Casa di Carta 5 sarà davvero epico. “È servito quasi un anno per pensare come distruggere la banda” avrebbe commentato. “La guerra raggiunge i suoi livelli più estremi e selvaggi, ma è anche la stagione più epica ed emozionante“.

Insomma grandi emozioni attendono tutti gli amanti de La Casa di Carta, tristi per la brutta notizia che la quinta sarà la sua ultima stagione, ma con grandi aspettative. L’unica speranza è che i produttori stiano pensando ad eventuali spin-off. Altrimenti non resta altro da fare che vedere il remake coreano.