Smartphone: ecco come dare una seconda vita al nostro vecchio dispositivo

Se pensate che il vostro smartphone abbia una sola vita, beh, sbagliate di grosso. I dispositivi ormai datati in realtà possono essere riutilizzati in moltissimi modi. Per evitare che questi vengano gettati, correte a leggere i nostri consigli in merito.

Uno dei modi meno elaborati per riciclare lo smartphone, è quello di togliere tutte le app trasformandolo in un lettore musicale grazie all’utilizzo di servizi di streaming come Spotify.

Smartphone: le funzioni alternative di un vecchio dispositivo

Sveglia

Basta l’essenziale per questa funzione: dovete solo prendere il cellulare e collegarlo ad un supporto insieme al cavo di alimentazione, per poi scaricare l’app My Alarm Clock Free.

Baby Monitor

Un baby monitor è sempre utile se hai un bimbo piccolo. Basta, oltre allo smartphone datato, un’app come Baby Monitor & Alarm (costa 2,99€) in grado di controllare l’audio nella stanza, avvisare il genitore in caso di urgenza a anche di riprodurre la canzone preferita del bambino.

Videocamera di sorveglianza

Per riutilizzare lo smartphone e allo stesso tempo proteggere la vostra casa, basteranno servizi come Manything. Questi permettono lo streaming video in diretta dal vecchio telefono a quello nuovo, impostando le funzioni di rilevamento del movimento.