CoopVoce batte tutti con la TOP 30 che offre tutto a 8,50 euro mensili

Quando i gestori cercano di accaparrarsi nuovi utenti, arrivano sempre offerte di altissimo livello per cercare di smuovere anche i più fedeli. CoopVoce proprio in questo tipo di pratica, risulta uno dei gestori più completi, soprattutto quando si tratta di promo piene di contenuti.

Tale discorso si pone in netta contrapposizione con quella che era l’abitudine di questo provider almeno inizialmente. In tanti infatti evitavano sistematicamente CoopVoce a causa dei suoi pochi contenuti nelle promozioni mobili. In seguito la strategia è nettamente migliorata, portando a disposizione dei possibili nuovi utenti di quest’azienda molti più minuti, SMS e giga. L’esempio perfetto è fornito dalla nuova promo disponibile sul sito ufficiale, la quale appartiene alla celebre linea ChiamaTutti di CoopVoce.

CoopVoce: ancora disponibile la ChiamaTutti TOP 30 con tutto incluso a soli 8,50 euro al mese

Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di CoopVoce, la promo sarà ancora disponibile per almeno un mese. Si tratta della ChiamaTutti TOP 30, soluzione molto gettonata in questo mese e mezzo grazie al suo prezzo ma soprattutto grazie ai suoi contenuti.

Si tratta infatti di una grande opportunità che mette a disposizione degli utenti tutto per un prezzo favorevole. Con soli 8,50 euro al mese le persone possono ottenere mensilmente minuti senza limiti verso tutti i gestori sia fissi che mobili, 1000 SMS verso tutti e infine anche 30 giga in 4G per navigare sul web ogni mese. La promo in questione è libera da qualsiasi vincolo futuro e soprattutto è disponibile anche per coloro che sono già clienti dell’azienda. La trovate sul sito ufficiale.