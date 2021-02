Le occasioni sono tantissime da Carrefour, gli utenti sono ben felici di avere la possibilità di risparmiare davvero moltissimo su ogni acquisto effettuato, anche se sarà necessario focalizzare la propria attenzione verso la fascia media della telefonia mobile, non i top di gamma.

Gli acquisti sono attualmente disponibili in ogni negozio sparso per il territorio, senza limitazioni o vincoli particolari, quindi tutti noi potremo accedere alle promozioni. Le scorte, in netto contrasto con quanto stiamo vedendo da Bennet, non sono limitate; il Tasso Zero potrà essere richiesto solo spendendo almeno 199 euro, anche cumulativi di più prodotti.

Carrefour: le occasioni non finiscono mai di stupire

Osservando da vicino la campagna promozionale di Carrefour, il cliente si ritrova tra le mani un paio di sconti molto interessanti, mirati però su prodotti che non presentano un prezzo superiore ai 299 euro.

Il migliore è senza dubbio lo Xiaomi Mi 10 Lite, dispositivo attualmente in vendita proprio a tale cifra, e caratterizzato dalla connettività 5G, nonché da un processore all’altezza delle situazione o da un comparto fotografico che promette ottime prestazioni generali.

Nell’eventualità in cui vogliate puntare maggiormente sulla durata della batteria, allora il consiglio è di acquistare il Motorola G9 Power, che con il proprio componente da oltre 6000mAh, vi garantirà una durata pressoché incredibile.

Questi sono solamente due esempi di ciò che effettivamente vi aspetta da Carrefour, se volete conoscere tutta la campagna promozionale, non dovete fare altro che scorrere fino in fondo il nostro articolo.