I pieghevoli non saranno gli unici protagonisti di questo nuovo anno in casa Samsung. Il colosso sembra infatti a lavoro anche su due nuovi modelli di Samsung Galaxy Watch, il cui lancio potrebbe avvenire entro la metà dell’anno, in occasione della presentazione dei nuovi Galaxy Z Fold e Galaxy Flip.

Samsung Galaxy Watch: due nuovi modelli in arrivo!

Alcune voci provenienti da GalaxyClub riferiscono che ben due nuovi modelli di Samsung Galaxy Watch sono in fase di produzione. I numeri di modello di due dispositivi recentemente emersi lasciano supporre, infatti, che il colosso abbia intenzione di allargare la famiglia di smartwatch poiché molto simili ai numeri utilizzati da Samsung per identificare i dispositivi già lanciati in passato.

Gli smartwatch Samsung, inoltre, proprio negli ultimi giorni sono stati protagonisti di notizie decisamente interessanti riguardo il passaggio dal sistema operativo Tizen a Wear OS. La novità potrebbe riguardare proprio i nuovi arrivati ed essere introdotta, quindi, con il lancio dei prossimi dispositivi.

Attualmente le indiscrezioni non fanno riferimento alle specifiche tecniche dei dispositivi sui quali Samsung sarebbe a lavoro né riportano alcuna informazione sul design. I numeri di modello, però, lasciano intuire la possibilità di assistere alla presentazione di due dispositivi la cui differenza sostanziale riguarderà le dimensioni.

Nelle prossime settimane emergeranno senza alcun dubbio maggiori curiosità sui prossimi Samsung Galaxy Watch, il cui arrivo sembra inoltre essere previsto per la prima metà di quest’anno. Il colosso, dunque, potrebbe annunciar e i dispositivi in occasione del lancio dei sui prossimi smartphone pieghevoli.