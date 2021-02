DAZN: tutte le partite che chiudono il weekend, tutto a soli 9,99 euro al mese

Non ci sono paragoni tra le piccole realtà e colossi del calibro di Sky e DAZN, i quali riescono a orrire ogni giorno contenuti esclusivi agli abbonati. DAZN in particolare modo sta riscuotendo un buon successo, soprattutto dopo i primi tempi non particolarmente prolifici. La nota azienda che si occupa di TV a pagamento mediante la tecnica del live streaming non era riuscita ad entrare nel cuore degli abbonati.

Troppi problemi di connessione e poca qualità inizialmente avevano contraddistinto in maniera errata questo licenziatario, il quale è poi diventato un punto fisso. Ora basta avere anche un minimo di connessione ad Internet per riuscire ad usufruire di qualsiasi contenuto, che sia questo in diretta o on demand. Il grande calcio passa infatti anche attraverso DAZN, soprattutto per quanto riguarda la Serie A che ogni weekend arriva con tre partite in esclusiva. Ricordiamo che tutti possono avere a disposizione una vasta programmazione esclusiva semplicemente pagando 9,99 € al mese. Si tratta di una grande opportunità visto che tutti i mesi il prezzo risulterà uguale. Gli utenti infatti non avranno bisogno di sottoscrivere accordi duraturi nel tempo, ma semplicemente di rinnovare mese per mese il proprio abbonamento da meno di 10 euro.

DAZN: l’elenco delle partite è ora disponibile con tutti gli orari di oggi