Ci sono stati già diversi casi in cui una banca ha deciso di chiudere all’improvviso il conto corrente di un suo cliente. Quali sono i motivi che possono spingere gli istituti di credito a esercitare il diritto di recesso? Ecco i casi limite che forse con il nuovo ddl 1712 potrebbero subire alcune modifiche.

La banca può chiudere qualsiasi conto corrente senza preavviso

Ebbene sì, per ora le banche hanno il potere di chiudere il conto corrente di qualsiasi cliente unilateralmente e senza preavviso. Ovviamente le motivazioni che spingono un istituto di credito a fare questo non sono certo dettate da simpatia o antipatia nei confronti del correntista. Non sono contemplati nemmeno motivi di convenienza.

In pratica una banca potrebbe chiudere all’improvviso il conto corrente per una questione di natura penale. Oppure per questioni che concernono la cattiva reputazione del titolare del conto. Sono inclusi anche coloro che hanno usato le proprie finanze in modo illecito o hanno emesso assegni scoperti.

Queste situazioni potrebbero presentarsi anche a seguito di un controllo severo dell’Agenzia delle Entrate. Grazie ad un particolare algoritmo il Fisco è in grado di controllare non solo le transazioni effettuale dal conto corrente, ma anche la giacenza media delle somme e le relative fatture elettroniche. Questo metodo riduce sempre di più l’evasione fiscale e mette a nudo comportamenti illeciti che possono portare una banca a decidere di chiudere il conto corrente di un suo cliente.

Come avviene la chiusura unilaterale e senza preavviso

La chiusura unilaterale e senza preavviso di un conto corrente avviene all’improvviso. Il cliente riceve infatti comunicazione dal banca che ha 15 giorni di tempo per chiudere il rapporto. Non solo, scaduti i termini i soldi vendono restituiti con assegno circolare. Inoltre la persona fisica viene segnalata al sistema interbancario che metterà in guardia le altre banche nel caso venissero interpellate per l’apertura di un nuovo conto corrente.