La settimana che si sta per concludere ha riportato sugli schermi di Sky le grandi partite delle competizioni europee di calcio: Champions League ed Europa League. Già a partire dal prossimo martedì ci sarà una nuova scorpacciata di calcio continentale sui palinsesti della pay tv. Da qui sino alla tarda primavera, i clienti di Sky potranno accedere ad una serie di grandi esclusive, tra cui anche il ritorno di Formula 1 e motomondiale. Tutti gli eventi, oltre che con il satellitare, saranno garantiti anche in streaming grazie a NOW TV.

Sky, il ritorno del grande sport in streaming a costi da ribasso

NOW TV è il famoso portale di Sky dedicato allo streaming. Il servizio si è imposto in questi ultimi mesi come una vera e propria alternativa alla tecnologia IPTV ed ai suoi derivati. L’app è presente su una vasta serie di device, tra cui smartphone, tablet, smart tv, pc, console per videogiochi.

Il vantaggio più grande di un abbonamento streaming a Sky è quello relativo ai prezzi. Gli abbonati che attivano un ticket di visione con NOW TV, per i pacchetti del calcio e dello sport, pagheranno soltanto 29,99 euro al mese. Il risparmio rispetto ad un abbonamento satellitare è quindi considerevole.

Non ci sono però solo calcio e sport. Grazie a NOW TV, i clienti potranno accedere – sempre in streaming – ai pacchetti Cinema, Intrattenimento e Serie tv di Sky. Questi pacchetti sono disponibili singolarmente al prezzo di 9,99 euro al mese, così come anche in via congiunta al costo fisso di 19,99 euro ogni trenta giorni.