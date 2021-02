Iliad: 70 giga e tutto senza limiti con il 5G in regalo, ecco il prezzo

Ci sono pochi gestori che possono contendere lo scettro di “provider del momento” ad Iliad. La concorrenza infatti non riesce a fermare quello che risulta il fenomeno più in auge durante gli ultimi tre anni, soprattutto grazie alle sue offerte mobili. Queste, che sono in realtà sempre le stesse, stanno destando tanta curiosità anche in coloro che inizialmente risultavano tra i più scettici.

Le promozioni di Iliad infatti non sono mai tramontate, salvo nel caso in cui sono state soppiantate da promo superiori. Il prezzo è di certo il punto di forza proposto dal gestore, siccome difficilmente si riesce a trovare una concomitanza tra tanti contenuti e un costo mensile ragionevole. E ancora una volta questo l’esempio di una delle offerte migliori di Iliad, la quale in questo caso è disponibile sul sito ufficiale per un prezzo estremamente conveniente.

Iliad: la Flash 70 arriva finalmente in pianta stabile sul sito ufficiale a soli 9,99 €

Secondo quanto riportato, sarebbe veramente tanta la soddisfazione di coloro che sarebbero riusciti a sottoscrivere finalmente la nuova Flash 70. Ricordiamo infatti che la promo migliore di Iliad è stata disponibile in più frangenti ma per un periodo di tempo limitato.

Al suo interno sono presenti tantissimi contenuti rapportati ad un prezzo accessibile quasi per tutti. Ci sono infatti minuti senza limiti verso tutti i provider fissi e mobili in Italia e all’estero, SMS senza limiti verso tutti e 70 giga di traffico dati per navigare sul web. Inoltre Iliad, compreso nel prezzo di 9,99 € al mese, regala il 5G a tutti coloro che la sottoscrivono.