Google ha rilasciato da poco la prima anteprima per sviluppatori di Android 12, ma Chrome OS è ancora bloccato su Android 9. L’azienda ha lavorato a lungo per aggiornarlo ad Android 11, anche se sembra che stia gettando la spugna per passare immediatamente alla versione 12.

Qualche giorno fa è spuntata una nuova voce in Chromium Gerrit e sta lentamente diventando chiaro cosa sta succedendo grazie ad alcuni aggiornamenti pubblicati. Si tratta di aggiungere una versione Android per la fase iniziale dei test per Chrome OS e, a quanto pare, eseguendo Android 12 o Android S.

Nella riga superiore dell’aggiornamento pubblicato sono presenti alcune lettere criptiche. “Aggiunto android-vm-sc” può essere tradotto come il nome in codice interno di Google per Android 12. L’azienda sviluppa Chrome OS utilizzando un sistema specifico. Ciò implica che quando l’azienda utilizza una VM con Chrome OS che ha il supporto per app Android abilitato, si chiama “betty”, che è la sigla mostrata nell’ultima riga. Poi c’è “ARC“, il runtime Android per Chrome, e infine una “S“, la lettera del codice di Android 12.

Ci sono anche ulteriori prove nel codice. Sono state aggiunte alcune nuove righe che mostrano come Google si sta preparando ad integrare Android 12, come accennato prima citando “android-vm-sc”. Oltre agli esistenti Android 9 PI Pie (android-container-pi) e Android 10 RVC Red Velvet Cake (android-vm-rvc). È chiaro: Google sembra gettare le basi per portare Android 12 su Chrome OS.

Anche Google che salta alcune versioni di Android per Chrome OS focalizzandosi direttamente sull’ultima versione non è inaudito. Anche con Android 7.1 è passato direttamente ad Android 9. Abbiamo tutti pensato che ci sarebbe stato un altro salto di due versioni, e invece sembra che i Chromebook stiano per fare un salto di tre versioni. Ma dal momento che Google ha appena lanciato l’anteprima per sviluppatori della nuova versione di Android, potrebbero essere necessari più di qualche mese prima di averne la conferma.