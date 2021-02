Nel corso del BlizzCon, evento annuale della Blizzard Entertainment dedicato ai nuovi annunci, è stato mostrato un nuovo trailer dell’attesissimo Diablo IV, dedicato ad una nuova classe giocabile.

Diablo IV, il nuovo trailer rivela una nuova classe giocabile

Durante lo spettacolo, Blizzard ha soddisfatto le aspettative dei fan rivelando un’altra classe che sarà giocabile in Diablo IV. Come previsto, il Tagliagole sembra essere un personaggio agile con una varietà di armi a sua disposizione tra cui pugnali e archi. Il filmato cinematografico che ha dato il benvenuto a questa nuova classe è stato seguito dal un breve gameplay che mostrava il Tagliagole in azione.

Da quando è stato annunciato Diablo IV, il team del gioco si è impegnato a rilasciare aggiornamenti trimestrali sullo sviluppo del titolo, fornendo maggiori informazioni su classi, oggetti e altri sistemi.

Tuttavia, se sei un fan di Diablo o della Blizzard che ha cercato di tenere il passo con le notizie sull’evento BlizzCon prima del suo inizio, potresti esserti già spoilerato qualcosa su ciò che avrebbe dovuto essere rivelato all’evento. Una fuga di notizie condivisa prima dell’inizio della BlizzConline suggeriva, infatti, che avremmo visto una nuova classe giocabile per Diablo IV, e pare proprio che quella fuga di notizie sia stata piuttosto accurata.

Anche Overwatch 2 è stato menzionato nella stessa fuga di notizie, ma oltre ciò, i due giochi hanno qualcos’altro in comune: nessuno dei due uscirà quest’anno. Blizzard lo ha confermato all’inizio del mese quando ha parlato delle finestre di rilascio o della loro mancanza per Overwatch 2 e Diablo IV e ha detto che nessuno dei due giochi sarebbe stato lanciato nel 2021. Si poteva immaginare, ma almeno ora lo sappiamo per certo.