In Brasile, è emersa una variante chiamata P.1 che è stata identificata per la prima volta nei viaggiatori brasiliani, che sono stati testati durante lo screening di routine in un aeroporto in Giappone, all’inizio di gennaio. Questa variante contiene una serie di mutazioni aggiuntive che possono influire sulla sua capacità di essere riconosciuta dagli anticorpi. Questa variante è stata rilevata per la prima volta negli Stati Uniti alla fine di gennaio 2021.