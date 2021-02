Android: le app nell'elenco sono gratis invece che a pagamento oggi sul Play Store

Non sono serviti molti anni per fare affermare Android in quanto piattaforma migliore nel mondo dei sistemi operativi mobili. La creazione di Google che è stata in grado di riuscire a collezionare oltre 2 miliardi di utenti nel mondo, sta continuando a crescere sotto vari aspetti.

Inizialmente non erano molte le peculiarità a far distinguere Android dagli altri sistemi operativi, soprattutto perché c’erano dei problemi di base. Durante i primi tempi la stabilità non era un punto forte del robottino verde, il quale poi fortunatamente è riuscito a cambiare spartito. Da quel momento infatti la musica è nettamente cambiata, con gli utenti che hanno cominciato a ricercare di proposito uno smartphone con a bordo Android. Uno degli aspetti più importanti e soprattutto desiderati quando si acquista un dispositivo mobile, è quello di poterlo personalizzare come si vuole. La versatilità è uno dei punti più forti di questa piattaforma, la quale deve il tutto anche alla presenza del Play Store di Google. Qui ci sono moltissimi contenuti estremamente interessanti, i quali possono essere scaricati sia gratis che a pagamento. Oggi però è giornata di saldi con moltissimi titoli che saranno concessi gratuitamente in via del tutto eccezionale.

Android: le migliori app e giochi a pagamento sono oggi gratis

La lista in basso evidenzia molti contenuti del mondo Android che solo per questa giornata potranno essere gratuiti per tutti. Ecco l’elenco: