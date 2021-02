Secondo il team di Android Auto, ciò riguardava il problema riscontrato con le notifiche quando venivano inviati messaggi di testo da altri dispositivi Android.

Più specificamente, alcuni utenti hanno scoperto l’anno scorso che ogni volta che ricevevano messaggi da altri telefoni Android, le notifiche non venivano più visualizzate e Android Auto “si era dimenticato ” di leggere i testi. Per qualche motivo, tutto funzionava perfettamente quando qualcuno riceveva un messaggio di testo da un iPhone.

Tutte le novità sull’aggiornamento

Diversi utenti hanno confermato, anche all’inizio del 2021, che il tutto è stato riscontrato esclusivamente con messaggi di testo provenienti da dispositivi Android.

“Stesso problema con Mazda CX-5 GTR 2020 e Samsung Note 9. Potrei essere abbastanza fortunato da avere un display di notifica di testo se ho ripristinato il mio telefono e cancellato la cache ma non mostrerò le successive notifiche di messaggi. L’app non ha mai fornito l’opzione per leggere un messaggio e l’assistente non riconosce che ci sono messaggi ricevuti se gli chiedo di leggere l’ultimo messaggio ” , spiega un utente in un post sui forum di Google .

La buona notizia è che Google ha lavorato silenziosamente a una soluzione e la versione più recente di Android Auto risolve i problemi una volta per tutte.

In un post sullo stesso thread, un membro del team di sviluppo spiega che Android Auto 6.0, che è stato rilasciato a gennaio, viene fornito con correzioni per il glitch di notifica.

“Questo problema è stato risolto con la recente versione 6.0 dell’app Android Auto. Puoi andare avanti e aggiornare l’app all’ultima versione. Inoltre, assicurati che l’autorizzazione SMS per l’app Android Auto sia abilitata ” , si legge nel messaggio.

Si prevede inoltre che Google rilasci un nuovo Android Auto nei prossimi giorni come versione 6.1, quindi è probabile che vengano incluse anche altre correzioni.