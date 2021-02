WindTre sbaraglia l’intera concorrenza del mercato telefonico mobile con una tariffa eccezionale che porta in dote GIGA ILLIMITATI ad un prezzo che non supera gli 8 euro al mese. Pochi altri gestori telefonici possono vantare simili proposte. Scopriamo insieme in cosa consiste la nuova offerta del 2021.

WindTre Go Unlimited Star+

Il nome della promo non è difficile da ricordare ma entrerà sicuramente nella mente di coloro che desiderano zero compromessi in fatto di navigazione Internet. Il gestore di nuova generazione propone una campagna SMS indirizzata ad alcuni clienti che sono già attivi nel comparto rete fissa. A costoro viene riservata la possibilità di avere Giga Unlimited, 200 SMS e minuti illimitati all’incredibile prezzo di soli 7,99 euro al mese con la versione GO Unlimited Star+.

L’offerta WindTre è targhettizzata ad alcuni utenti che possono richiederla effettuando la portabilità del numero provenendo da un altro gestore concorrente. Il pagamento avviene con decurtazione dell’ammontare mensile previsto direttamente dal credito residuo della SIM.

Il costo di attivazione della tariffa ed il della SIM Ricaricabile è GRATIS. La sottoscrizione avviene presso i rivenditori autorizzati previa ricezione dell’SMS di adesione e verifica del sussistere di una promo Home attiva. A questo punto si può richiedere la convergenza. In caso di disattivazione della rete fissa con mantenimento della SIM il bundle passa da Illimitato a 50 Giga.

Ricordiamo che il traffico voce ed SMS è utilizzabile entro i confini UE gratuitamente senza costi aggiuntivi grazie all’operazione Roaming Like at Home entro i principi di correttezza. che ne pensate di questa tariffa? Spazio ai vostri commenti.